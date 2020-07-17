Bursa'da pazarcılar kavga etti! 17 yaşındaki Hamza çıkan tartışmada öldü

BURSA'da Suriyeli bir kadın Murat S. isimli pazarcıdan aldığı meyvelerin çürük çıktığını belirterek değiştirilmesini istedi. Durumu kabul etmeyen şahıs iddiaya göre Suriye uyruklu kadınla dalga geçti. Aynı pazarda çalışan Suriye uyruklu Hamza Acan (17) duruma tepki gösterince aralarında kavga çıktı. Şahsın kardeşlerinin de müdahale ettiği kavga sonrası fenalaşan Acan, hastanede duran kalbi sonucu vefat etti.

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Bursa'da yaşamaya başlayan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hamza Acan, burada bir pazarcının yanında çalışmaya başlamıştı. Yıllardır Türkiye'de yaşadığı için Türkçe'yi iyi bilen Hamza dün aynı pazarda satış yapan 4 kardeşin saldırısına uğradı.

Hastanede kalbi durdu, ikinci kez dayanamadı

Saldırının ardından olay yerinde fenalaşan Acan, çağrılan ambulansla önce Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç Suriyelinin kalbi ilk kez burada durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülen Acan'ın durumu kritikti.

Daha teşekküllü Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayata tutunamadı.

Saldırganlar belirtilene göre göçmen pazarcı

Saldırgan kardeşler, Bursa'daki çok sayıda pazarcı esnafı gibi Siirtli. Pazarın bulunduğu İstiklal Mahallesi de dışarıdan yoğun göç alan bir mahalle olarak dikkat çekiyor. Birçok farklı şehirden buraya gelenler olduğu gibi mahallede Suriyeli sığınmacı nüfusu da zamanla arttı. Olayın yaşandığı pazardan Suriyeliler de alışveriş yapıyordu.

O saldırının detayları şöyle oldu:

15 Temmuz günü saat 20:00 sularında Suriyeli bir kadın elinde poşetlerle pazara geldi. Murat S.'nin meyve tezgahının önünde durdu. Bir saat önce aldığı meyvelerin bozuk çıktığını söyledi ve değiştirmesini istedi. Murat S. bu talebi kabul etmedi. Çevredekilerin iddiasına göre kadınla alay etmeye de başladı. Yine çevredekilerden edinilen bilgiye göre hemen yakında başka bir tezgahta satış yapan Hamza Acan bu alaylara dayanamayarak olaya müdahale etti. Hamza ile Murat S. arasında tartışma böyle başladı.

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü raporuna göre ise olay Hamza Acan'ın Murat S.'ye tezgahta bulunan bir kasayı attıktan sonra alevlendi. Ancak aynı raporda Hamza Acan'ın birkaç kişi tarafından aynı anda darp edildiği bilgisi yer almadı. Olayla ilgili 4 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.