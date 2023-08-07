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Bursa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bursa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti

BURSA'da bir otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların tedavisi sürüyor...

Bursa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti

Bursa-İzmir kara yolunda Bursa istikametine seyreden Orhan Çalışkan (46) idaresindeki otomobil, park halinde bulunan tıra çarptı.

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Bursa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti

Otomobilde sıkışan sürücü Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan (40) ve kızı Ceyda Çalışkan (16) ile beraberlerindeki Ceyda Vatansever'in (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bursa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Zümral Şengün (17) ile sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Bursa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti

Cenazeler, incelemelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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