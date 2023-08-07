Bursa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti
BURSA'da bir otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların tedavisi sürüyor...
Bursa-İzmir kara yolunda Bursa istikametine seyreden Orhan Çalışkan (46) idaresindeki otomobil, park halinde bulunan tıra çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan (40) ve kızı Ceyda Çalışkan (16) ile beraberlerindeki Ceyda Vatansever'in (16) hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçtan yaralı olarak çıkarılan Zümral Şengün (17) ile sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Cenazeler, incelemelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.