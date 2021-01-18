Bursa'da otomobil kaldırımdan yola indi trafiği birbirine kattı! O anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Pınarlı Mahallesinde yaşandığı kaydedilen ilginç olayda kaldırıma park edilen aracın, bir anda hareket etmeye başlayarak yola girmesi, aracı gören seyir halindeki diğer araçların dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafına park edilen ancak el freni çekilmeyen araç, bir süre sonra içinde kimse olmadığı halde hareket etmeye başlayıp yola indi.



Park halindeyken direksiyonu sola dönük olan araç, aynı istikamette araçların seyrettiği yola girip karşı tarafa kadar geçti. Otomobili bir anda yolda gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, sürücüsüz araç yolun karşısındaki bir kamyona çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken diğer sürücülerin dikkati sayesinde olay ucuz atlatıldı.