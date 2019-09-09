Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan genç kızı hastaneye yetiştirdi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde genç bir kız bindiği halk otobüsünde rahatsızlanınca, otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü Nail Doyan, araçta fenalaşıp bayılan Bahar K.'yi (20), güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yolcular da sürücüyü davranışından dolayı tebrik etti.
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İnegöl'ün Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda; Bahar K., Esentepe Mahallesi'ndeki duraktan ilçe merkezine yolcu taşıyan Nail Doyan yönetimindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsüne bindi.
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Bahar K., bir süre sonra otobüste fenalaşıp bayıldı.
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Durumu fark eden sürücü Doyan, otobüsteki yolcuları bilgilendirip, Bahar K.'yi hastaneye götürmek için güzergahı değiştirdi.
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