Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan genç kızı hastaneye yetiştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü Nail Doyan, araçta fenalaşıp bayılan Bahar K.'yi (20), güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yolcular da sürücüyü davranışından dolayı tebrik etti.