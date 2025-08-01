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Bursa'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor yoğun duman gökyüzünü kapladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bursa'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor yoğun duman gökyüzünü kapladı

Bursa'da yeni yangın çıktı. Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kentte geçtiğimiz hafta da yangın çıkmıştı.

Bursa'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor yoğun duman gökyüzünü kapladı - Resim: 1

 Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Bursa'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor yoğun duman gökyüzünü kapladı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

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Bursa'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor yoğun duman gökyüzünü kapladı - Resim: 3

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bursa'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor yoğun duman gökyüzünü kapladı - Resim: 4

 Bölgede yoğun duman görülüyor. 

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