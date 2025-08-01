Bursa'da orman yangını çıktı! Alevler yükseliyor yoğun duman gökyüzünü kapladı
Anadolu Ajansı
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Bursa'da yeni yangın çıktı. Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kentte geçtiğimiz hafta da yangın çıkmıştı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bölgede yoğun duman görülüyor.
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