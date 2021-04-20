Bursa'da ölmek üzereyken kurtardı ünü Türkiye'ye yayıldı: Zibidiyi herkes merak edip, görmek istiyor
BURSA'da yaşayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ölmek üzereyken kurtardığı güvercin "Zibidi"yle kurduğu dostluk görenleri büyüledi.
Evinin teras katında güvercin besleyen Tüydeş, yaklaşık 1,5 ay önce yumurtalardan çıkması gereken bazı yavruların öldüğünü fark edip yuvadan çıkarmak istedi. Kenara ayırdığı güvercinlerden birinin gaga hareketini fark eden Tüydeş, havluya sardığı kuşu yem ve su vererek hayata döndürmeye çalıştı.
Uzun uğraşlar sonucu ona nefes olan Tüydeş, "Zibidi" adını verdiği kuşun sağlık durumuyla ilgili bilgi ve fotoğraflarını her gün sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaya başladı.
Kısa sürede büyük etkileşim alan Zibidi'nin hikayesi, ünlülerin de dikkatini çekiyor. Pek çok ünlü isimden mesajlar alan Tüydeş'i ziyaret eden oyuncu Aslıhan Gürbüz, güvercinle ilgilenip fotoğraf çektirdi.
Zibidi'nin öyküsünü anlatan Alper Tüydeş, çocukluktan beri güvercin besleyen bir ailede büyüdüğünü ve bunun kendisi için hobiden de öte olduğunu söyledi.