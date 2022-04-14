Bursa'da okula giderken 8 köpek saldırdı 80 dikiş atıldı bir motosikletli dalıp kurtardı

Küçük çocuk burada yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. Tedavisi Şehit Hastanesi'nde devam eden Ö.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.