Bursa'da okula giderken 8 köpek saldırdı 80 dikiş atıldı bir motosikletli dalıp kurtardı
Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk; okula giderken sokakta başıboş gezen 8 köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. Anne Fatma Elikesik, sokakta köpeksiz günleri olmadığını söyleyerek "Sokak köpeklerinin çocuğumu parçalamalarına tahammül edemiyorum" dedi.
Bursa'da olay geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.E. (10) babaannesiyle birlikte okula gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra babaannesine köpeklerin olduğu yeri geçtiklerini söyleyerek babaannesine eve geri dönmesi söyledi.
Bunun üzerine babaannesi eve dönerek yürümeye başladı. Ö.E bir süre yürüdükten sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı.
Sesleri duyan babaannesi ve çevredekiler Ö.E.'nin yardımına koştu. Vatandaşlar Ö.E.'yi köpeklerden kurtararak özel araçları ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Küçük çocuk burada yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. Tedavisi Şehit Hastanesi'nde devam eden Ö.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.