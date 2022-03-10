Bursa'da nişanlısını öldüren zanlı kaçarken Sakarya'da yakalandı cinayetin nedenini böyle açıkladı

Oktay H., mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü defalarca bıçakladı. Bu sırada Oktay H., kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evcil'i (49) de karnından bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Oktay H. ise olay yerinden 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı.