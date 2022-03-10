Bursa'da nişanlısını öldüren zanlı kaçarken Sakarya'da yakalandı cinayetin nedenini böyle açıkladı
Bursa'da kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı otomobille kaçarken Sakarya ilinde kaza yaparak yakalandı. Zanlının ifadesinde ise, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısına aldığı hediyeleri geri vermeyince tartışma çıktığı ve sonrasında bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bursa Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay H. (23) kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün (24) evine geldi. Burada çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Oktay H., mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü defalarca bıçakladı. Bu sırada Oktay H., kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evcil'i (49) de karnından bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Oktay H. ise olay yerinden 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evcil ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gökgöz mevkiinde kontrol noktası kuruldu.