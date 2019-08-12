Bursa'da 'neden bayramımı kutlamadın' kavgası kanlı bitti

Ağır yaralanan Doğan S. sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya karışan 2 kardeş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.