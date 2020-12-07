Bursa'da muhtar olduğuna inandıramayan gence böyle diyorlar: Babanı çağır

"Amir, memur ve misafirlere muhtar olduğumu inandırmakta güçlük çekiyorum"

2019 yılında yapılan seçimlerde 22 yaşında muhtar olduğunu ifade eden Emre Oruç, "Sağ olsunlar köylüler beni destekledi. Bu sayede genç yaşta muhtar oldum. Genç yaşta muhtar olmak çok güzel, fakat en büyük dezavantajı dışarıdan köyümüze gelen amir, memur ve misafirlere muhtar olduğumu inandırmakta güçlük çekmem. Ben de muhtarlık kimliğimi göstererek muhtar olduğumu ispatlıyorum, o zaman ikna oluyorlar." dedi.