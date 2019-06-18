Bursa'da metroya yıldırım düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da metroya yıldırım düştü

BURSA'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Bursaray Sırameşeler İstasyonu’nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet ederken, ulaşımda aksama meydana geldi.

Bursa'da metroya yıldırım düştü - Sayfa 1

BURSA'nın toplu taşıma araçlarının başında gelen Bursaray'a yıldırım düştü. Seferlerin durması sebebiyle istasyonlarda kalan binlerce yolcu Büyükşehir Belediyesinin alternatif olarak gönderdiği otobüslerle taşındı. Yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman yolcular arasında da gerginlik yaşandı.

19
Bursa'da metroya yıldırım düştü - Sayfa 2

Bursaray Sırameşeler İstasyonu’ndaki katener hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle seferler bir süreliğine durdu.

29
Bursa'da metroya yıldırım düştü - Sayfa 3

Bir süre sonra ulaşım Kültürpark-Nilüfer ile Kültürpark-Karaman İstasyonları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından takviye olarak gönderilen otobüs aktarmaları ile sağlandı.

39
Bursa'da metroya yıldırım düştü - Sayfa 4

Öte yandan yapılan açıklamada, "Kültürpark-Nilüfer istasyonu ile Kültürpark-Karaman istasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor.

49