Bursa'da metro tacizcisine gözaltı! Sınır dışı edilecek

BURSA'da metroda yolculuk yapan 3 genç kıza tacizde bulunup bıçakla tehdit eden Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı. Göç idaresine teslim edilen zanlı sınır dışı edilecek.

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BURSA'nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla birlikte çıkan 25 yaşındaki Yelda Arslan'ın yanına gelen Suriyeli Murad Raşo, elle kızları taciz etmeye çalıştı. Durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yelda Arslan'ın yanına gelen Raşo, belindeki bıçağı gösterip, "Sizi bıçaklarım" diyerek tehdit etti.

Arslan, çığlık atarak yardım istedi. Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yelda Arslan, durumu polis ekiplerine bildirdi ve cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Arslan, kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti.

Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla il göç idaresine teslim edildi.