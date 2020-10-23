Bursa'da mekan sahibi kendisini yaralayan müşteriyi arkadaşına öldürttü

BURSA merkez Nilüfer ilçesinde bulunan M.T.'ye ait bir mekanda meydana gelen olayda; mekana eğlenmek için gelen Nuri Toğrul, içeri 'damsız' girerek çevresinde bulunan kişileri rahatsız etti. Mekan sahibi M.T. tarafından ikaz edildikten sonra dışarı çıkarılan Toğrul, pompalı tüfekle gelerek etrafa ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, iş yeri sahibi M.T.'ye isabet etti.

Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu olan M.T., yanına E.C.Ö.'yü de alarak Nuri Toğrul'u metro istasyonu çıkışında beklemeye başladı. Metrodan inen Toğrul ile iki kişi arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonucu E.C.Ö., yanında getirdiği bıçakla Toğrul'u göğsünden yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Toğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.C.Ö.'yü ve mekan sahibi M.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden E.C.Ö., M.T. ve beraberindeki iki kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.