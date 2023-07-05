Bursa'da medyumun iğrençlikleri ortaya çıktı sevgililerinden ayrılan genç kızları aparta çağırıp...

Aynı dertlerden muzdarip olan evli kadınlar ve genç kızlar sosyal medyadaki ilanı görüp medyumu aramaya başladı. Ağına düşürdüğü kadın ve genç kızları kaldığı aparta çağıran sahtekar medyum M.Ç.'nin burada kadınların bazılarına büyü yapma bahanesiyle elle tacizde bulunduğu, yüksek miktarda paralar aldığı, bankalara hesap açtırıp kredi çektirdiği, kadınların kredi kartlarını kullanarak alışveriş yaptığı iddia edildi.