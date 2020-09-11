Bursa'da maske takmayan kadına hemcinsenden tepki: Sen o polislere kurban ol

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Maske denetimi yapan 3 polis, caddede yürüyen Ş.A.'nın maske takmadığını gördü.

Polisler ceza yazmak için Ş.A.'yı durdurdu. Ancak bu sırada Ş.A. kaçmaya çalıştı, iddiaya göre polislere de hakaret etti. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekiler de polise hakaret ettiği öne sürülen Ş.A.'ya tepki gösterdi.

"Sen o polislere kurban ol''

Polis ekiplerine direnip "Sizi görünce kriz geliyor bana" diye bağıran kadına en büyük tepkiyi ise hemcinsi başka bir kadın verdi. Hakaretler savunan kadını cep telefonu ile kayda alan kadın, "Sen o polislere kurban ol. Başın sıkışınca önce 155' i ararsın ama" diye seslendi.

''Parçalarım seni tak o maskeyi"

Bunun üzerine Ş.A. görüntü çeken kadına küfrederek görüntüleri silmesini söyledi. Görüntü çekmeyen devam eden bayanın "O adamlar sen kadınsın diye sana bir şey yapamıyor ama ben parçalarım seni. Tak o maskeyi" demesi dikkat çekti.

900 lira para cezası kesildi

Polis memurları, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A. hakkında, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.