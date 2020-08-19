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Bursa'da maske için uyaran şoföre dehşeti yaşattı! İşte o anlar...

BURSA'da halk otobüsü şoförü İsmail Alay, maskeyi çenesine taktığı için uyardığı yolcunun saldırısına uğradı. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ankarayolu Caddesi'nde meydana geldi. Siteler-Kent Meydanı seferini yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsüne Tıp Merkezi durağında maskesi çenesinde olan bir kişi bindi.

Şoför İsmail Alay, ismi henüz öğrenilemeyen yolcudan maskesini kurallara uygun takmasını isteyince tartışma çıktı. Tartışma yolda da devam etti. Otobüs seyir halindeyken yolcu, şoförün yanına gelerek vurmaya başladı. Şoför İsmail Alay, otobüsü güçlükle durdurdu. Diğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Şoför Alay’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İsmail Alay ve yolcu birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay anı ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, maskesi çenesinde olan yolcunun otobüse binmesi, şoförün yolcuyu uyarması, çıkan tartışmada yolcunun şoförü darp etmesi ve otobüste bulunan yolcuların kavgaya müdahale etmesi yer aldı.

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