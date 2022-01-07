Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

Öğrencilerin sanayiye adapte olabilmesini amaçladıklarını belirten Sevindi, "Staja giden öğrencilerimizin bulunduğu firmalardan, 'Okulumuzda yapılacak işler var mı?' diye bir araştırmaya çıktık ve bunun sayesinde birkaç firmayla görüşmemize istinaden bu işlerin okulumuzda yapılabileceğini gördük" dedi.