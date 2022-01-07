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Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

Anadolu Ajansı
Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

BURSA Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine teknolojisi alanında öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla bir firma tarafından imal edilen sac bükme makineleri 27 ülkeye satılıyor.

Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

BURSA Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin döner sermaye çalışmaları kapsamında Bursa'da faaliyet gösteren Erbend Makine ile yapılan anlaşma gereği firmanın imalatı sac bükme makinelerinde yer alan bağlantı elemanları yataklama pernosu ve tahrik pimi lisenin atölyelerindeki makinelerde üretiliyor.

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Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

Sipariş usulüyle çalışan firmanın ürettiği makineler ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor.

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Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, okulun döner sermaye kapsamına alınmasının ardından sanayideki firmalarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

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Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

Öğrencilerin sanayiye adapte olabilmesini amaçladıklarını belirten Sevindi, "Staja giden öğrencilerimizin bulunduğu firmalardan, 'Okulumuzda yapılacak işler var mı?' diye bir araştırmaya çıktık ve bunun sayesinde birkaç firmayla görüşmemize istinaden bu işlerin okulumuzda yapılabileceğini gördük" dedi.

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