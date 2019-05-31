Bursa'da mahkemeden kızıl geyiklere yaşam hakkı
BURSA’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik; hukukçular ve doğa koruma derneklerinin uğraşları sonucu mahkeme kararıyla kurtarıldı. Mahkeme başvuru üzerine ihalenin iptaline karar verdi.
BURSA'da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat'ın'ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı. İhaleye durdurma kararı çıktı.
Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, 2 kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı.
İhalenin resmi olarak yayınlanmasının ardından, doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğünün Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle 10 Haziran 2019 günü saat 11.00'de yapılacak olan satış öncesi Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş hazırladığı dilekçeyle ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.