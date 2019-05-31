Bursa'da mahkemeden kızıl geyiklere yaşam hakkı

BURSA'da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat'ın'ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı. İhaleye durdurma kararı çıktı.