Bursa'da lodos ağacı kökünden söktü! Otomobillerin haline bakın
Anadolu Ajansı
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos etkili oluyor. Kentten son gelen görüntüler inanılmaz! Kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan otomobillerde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.
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Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.
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Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
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