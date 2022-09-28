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Bursa'da lodos ağacı kökünden söktü! Otomobillerin haline bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bursa'da lodos ağacı kökünden söktü! Otomobillerin haline bakın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos etkili oluyor. Kentten son gelen görüntüler inanılmaz! Kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan otomobillerde hasar meydana geldi.

Bursa'da lodos ağacı kökünden söktü! Otomobillerin haline bakın

Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

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Bursa'da lodos ağacı kökünden söktü! Otomobillerin haline bakın

Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.

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Bursa'da lodos ağacı kökünden söktü! Otomobillerin haline bakın

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

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Bursa'da lodos ağacı kökünden söktü! Otomobillerin haline bakın
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