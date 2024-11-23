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Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi

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Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi

Bursa'da kuvvetli fırtına, otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçları devirip hasara yol açtı.

Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.

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Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi

Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.

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Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi

Bazı çöp konteynerlerinin devrildiği fırtına reklam panoları ve tabelalara da hasar verdi.

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Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir belediye otobüsü durağı kuvvetli fırtına yüzünden yan yattı.

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