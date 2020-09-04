Bursa'da kuraklık felaketi: 3 köyün ihtiyacını karşılayan baraj kurudu
BURSA'da 3 köyün tarım arazisi için su ihtiyacını karşılayan baraj tamamen kurudu. Yerinde yeller esen baraj 3 bin dönüm araziye su olanağı sağlıyordu.
Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy, Hasköy ve Ülküköy'de 3 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayan baraj, bu yıl aşırı kuraklık ve barajın seviyesini yükselten mil sebebiyle tamamen kurudu. Mahsullerin en çok suya ihtiyaç duyduğu sıcak yaz günlerinde sulama barajının kurumasıyla çiftçiler kara kara düşünmeye başladı.
Köylülerin 'gübre' ümidi
Barajın su ihtiyacını karşılayan derelerin suyla birlikte toprağı da taşıması, barajdaki mil seviyesini yükseltti. Bu da barajın daha az su tutmasına sebebiyet verdi. Barajdaki milin temizlenmesi durumunda köylüler bu toprağı gübre olarak kullanabilecek.
"1982 yılından itibaren sulama hizmeti veriyor"
Dedeköy Sulama Birliği Başkanı Mehmet Emin Belkan, "Bu baraj 1982 yılından itibaren sulama hizmeti veriyor. Bin dönüm arazi üzerine kurulu bu baraj 3 bin dönüm meyve ve sebzenin sulamasında kullanılıyor" diye konuştu.
"Bu yıl kuraklık da mile eklenince baraj kurudu"
Belkan, 'Yıllardır barajı besleyen dereler suyla birlikte toprak da getirdi. Bu da barajın mil (balçık) seviyesinin yükselmesine sebebiyet verdi. Bundan dolayı baraj daha az su tutmaya başladı. Miller temizlenirse bu toprağı gübre olarak kullanabiliriz. Bu sayede baraj daha fazla su tutar. Bu yıl kuraklık da mile eklenince baraj kurudu" ifadelerini belirtti.