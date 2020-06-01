Bursa'da köylüler topluyor yurt dışına satıyor kilosu 30 avro veriyor
BURSA'da köy halkının dağlardan topladığı ayı ve sarıkız mantarları İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Gönderilen mantarlar İtalyanların meşhur pizzalarına katılıyor.
Koronavirüse karşı büyük bir mücadele veren İtalyanlar, makarna üretemeyince bir süredir makarna ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılıyorlardı. İtalya, makarnanın ardından şimdi de Türkiye'den mantar ihraç etmeye başladı. Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü sakinleri, geçimlerini mantar toplayarak sağlıyor. Köylerinde yetişen 8 çeşit değerli mantarı toplayan köylüler, bu mantarları toplamak için dağlarda 30 kilometre yol yürüyor.
Ayı mantarına ilgi büyük: Sünlük köyü ormanlarında yetişen mantarlar köylüler tarafından yılın 4 ayı toplanarak satılıyor. Köylünün en büyük gelir kapısı ayı mantarı olurken, bu mantarlar İtalya'da pizzalarda kullanılıyor.
Mantar toplayarak geçiniyorlar: Ayı mantarını köylüler, 25 liradan satarken İtalya'da 30 avroya satılıyor. Köylünün bir diğer gelir kapısı ise sarıkız mantarı. Bu mantar da yurt dışında bir çok ülkeye gönderiliyor. Sarıkız mantarını köylü 20 liradan satıyor.
Köylüler adeta bir avcı gibi iz sürerek değerli mantarları toplayıp satarak geçimlerini sağlıyor. Köylüler bazı mevsimlerde günde 50 kilo mantar toplayabiliyor.