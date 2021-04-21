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Bursa'da köylüler bir anda kaçışmaya başladı! Sebebini öğrenen 'pes' dedi

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarda oturan mahalle sakinlerinin jandarma komutanlığı ekipleri aracını görüp kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan dolayısıyla iftarın ardından sokağa çıkan 7 mahalle sakini koyu sohbete başladılar. O sırada içlerinden biri jandarma komutanlığı ekiplerinin denetim yaptığı aracı gördüler. Aracın tepe ışıklarını fark eden şahıslar, farklı sokaklara kaçmaya başladılar. Mahalle sakinlerinin panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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