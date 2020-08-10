Bursa'da koronavirüse yakalanan Funda hemşire: Yalnızlığı en fazla hissedenlerden oldum
BURSA'da hemşire Funda Çekiç, yakalandığı koronavirüste tedavi sürecini gözyaşlarıyla anlattı. Eşiyle önce odalarını sonra evlerini ayırdıklarını söyleyen Çekiç, sosyal mesafesiz düğün görüntülerine tepki gösterdi.
Funda Çekiç 1 yıldır hemşirelik görevini yerine getirirken koronavirüse yakalandı. Sürecin çok zor geçtiğini belirten Çekiç, ailesinden ve eşinden ayrı bir odada yalnız başına mücadele ettiğini söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Sürecin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen hemşire, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen ciddi solunum sıkıntısı yaşadığını söyledi. Hastanede 30 gün savaş veren genç hemşire, kuralların umursanmadığı görüntüleri de 'Korkunç' olarak niteledi. İşte Funda hemşirenin duygu dolu cümleleri...
Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde hemşire olarak görev yapan ve evli olan Funda Çekiç’e 5 Mayıs'ta koronavirüs testi yapıldı. Çekiç’in ateş ve bel ağrısı şikayetiyle yaptırdığı testi pozitif çıktı. Görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan Çekiç, 13 gün boyunca gözlem altında tutuldu.
Hemşire arkadaşlarının desteği ve gördüğü tedaviyle sağlığı normale döndü. Ancak hala testi pozitif sonuç verdiği için 17 gün boyunca evde karantina altında kaldı. Koronavirüse karşı 30 gün mücadele veren hemşire Çekiç, iyileşmesinin ardından görevine geri döndü.
"Ters giden bir şeyler olduğunu hissettim"
Hemşire Çekiç, "Süreç çok zor ve sıkıntılıydı. Bunu konuşarak basite indirgemiş olacağım. 1 ay sürdü ama benim için neredeyse seneler gibiydi. Ailemden ayrıydım. Psikolojik açıdan özellikle çok yıpratıcıydı. İlk etapta ateş ve halsizlikle birlikte çok ciddi sırt ağrılarım oldu. Beşinci günün sonunda artık her şey yolunda gidiyor derken solunum sıkıntım oldu. Taburcu edilmem planlanmıştı. Tat ve doku kaybıyla birlikte, solunum sıkıntısından dolayı yatış sürem uzadı. Ateşimin ilk çıktığı akşam bir şeyler olduğunu hissettim. Durduk yere bir insanın ateşi çıkmamalıydı çünkü işin içinde olduğumuz için ters giden bir şeyler olduğunu hissettim." dedi.