Bursa'da korkutan kaza korkulukları aşan tır iki köprü arasında asılı kaldı

Bursa'da korkutan kaza korkulukları aşan tır iki köprü arasında asılı kaldı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde korkulukları aşarak iki köprü arasında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'da korkutan kaza korkulukları aşan tır iki köprü arasında asılı kaldı - Sayfa 1

Bursa yönüne giden Arif Bektek'in (64) kullandığı 34 FD 5564 plakalı tır, ilçe merkezindeki Orkent Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı. Demir korkulukları aşan tır, iki köprü arasında asılı kaldı.

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Bursa'da korkutan kaza korkulukları aşan tır iki köprü arasında asılı kaldı - Sayfa 2

Çekicide sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Bursa'da korkutan kaza korkulukları aşan tır iki köprü arasında asılı kaldı - Sayfa 3

Kazanın, tır sürücüsünün yanındaki hafif ticari araça çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.

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Bursa'da korkutan kaza korkulukları aşan tır iki köprü arasında asılı kaldı - Sayfa 4

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, tırın vinçle asılı kaldığı yerden çıkarılmasıyla normale döndü.

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