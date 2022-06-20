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Bursa'da korkunç kaza beton mikseri devrildi 4 kişi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da korkunç kaza beton mikseri devrildi 4 kişi feci şekilde can verdi

BURSA'da bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu baba Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Semih ve Mustafa Efe hayatını kaybetti, mikser sürücüsü Erol Yılmaz olay yerinde öldü, iki kişi de yaralandı.

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Kaza saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden Erol Yılmaz (51) idaresindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz (42) idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı.

Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve oğulları Semih (13) ve Mustafa Efe (10) hayatını kaybederken, eşi Fatma Korkmaz ve kızı Elif Hüma Korkmaz (4) yaralandı.

Kaza sonucu Bursa-İzmir karayolu uzun süre araç trafiğine kapanırken yola savrulan araba parçaları toplandıktan sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelenmesinin ardından Baba ve üç evladının cansız bedenleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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