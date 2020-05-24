Bursa'da kısa yoldan zengin olmak isteyenler bu koyunun peşinde sebebi ise...

Kaliteli koyun ırklarını Türkiye'ye kazandırdığını ifade eden Mustafa Aydın, şunları söyledi:

"Zwartbles koyunu verimliliğiyle göz kamaştırıyor. Bu koyun et ve süt olarak çok verimli ayrıca çok sayıda doğurma özelliği var tek seferde üçüz doğum yapabiliyor.''

İşte o açıklamalar