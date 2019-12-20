Bursa'da kış ortasında Gölbaşı Gölü kurudu! Buyrun işte küresel ısınmanın delili

Uludağ’dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve ovanın yüzde seksenini sulayan göl kurudu. 3 bin dönüm üzerine kurulu gölde bu yıl aşırı oluşan kuruma, Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiyi kara kara düşündürüyor.