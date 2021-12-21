Bursa'da kırmızı kart gören futbolcu silahla rakip takımın soyunma odasını bastı
BURSA Bölgesel 1'inci Amatör Lig'de oynanan Yalıntaşspor - Samanlıspor maçında kavga ettikleri gerekçesiyle hakemin kırmızı kart gösterdiği iki oyuncudan, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt, kurusıkı tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Barış Yurt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bursa Bölge 1'inci Amatör Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Yalıntaşspor, Samanlıspor'u ağırladı. Yalıntaşspor’un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp'e (19) kırmızı kart gösterdi.
İki futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti. Burada tehditler savuran Yurt, şikayet üzerine gözaltına alındı. Tabancaya da el konulurken, Barış Yurt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Hamza Tekinalp , "Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfür etti. Ben de 'Neden küfrediyorsun?' deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi.
Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek, diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar" dedi.