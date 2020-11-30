Bursa'da kaza sonrası yaşanan can pazarı! Otomobiller çarpıştı 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
BURSA İnegöl yeni güne korkunç kazanın haberiyle uyandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü. 3 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkınca feci olay vuku buldu.
Otomobil, karşı şeride geçerek henüz sürücüsü öğrenilemeyen 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişinin de durumu ağır.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ölenlerin cansız bedeni de ekiplerce morga gönderildi.