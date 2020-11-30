Bursa'da kaza sonrası yaşanan can pazarı! Otomobiller çarpıştı 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.