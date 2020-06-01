Bursa'da kaynak ustası yaralı bulup tedavi etti iş yaparken bile omzundan inmiyor
BURSA'da kaynak ustası Recep Evren'in, yaralı halde bulup tedavi ettiği karga en yakın dostu oldu. 'Maşuk' ismi verilen karga, Evren tarafından çocuk gibi bakılıyor.
İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde kaynakçılık yapan Recep Evren, bir süre önce tarlasında ağaçtan düşmüş yavru kargayı gördü. Köpeklerin saldırısına uğrayan ve uçmakta zorlanan kargayı iş yerine götüren Evren, hayvanı besleyerek, sağlığına kavuşmasını sağladı. Evren’in ilgisini gören karga iş yerinden ayrılmazken, Recep Evren tarafından kendisini bırakmayan kargaya 'Maşuk' ismi verildi.
Yaşananları anlatan Recep Evren şöyle konuştu: “Ben aynı zamanda çiftçilik de yapıyorum. Tarlama gitmiştim. Baktım köpekler kargayı yiyecek kurtardım onu.
"Muhabbet kuşu gibi"
İş yerimde duruyor. Salıyorum gitmiyor. Elimle besliyorum. Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum."
Müşteri Hasan Ayar ise çok şaşırdığını belirterek, “Hayvan sevgisini gördüm. Karga yavrusunu besleyip evcilleştirmiş. Çok güzel” ifadelerini kullandı.