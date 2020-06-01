Bursa'da kaynak ustası yaralı bulup tedavi etti iş yaparken bile omzundan inmiyor

İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde kaynakçılık yapan Recep Evren, bir süre önce tarlasında ağaçtan düşmüş yavru kargayı gördü. Köpeklerin saldırısına uğrayan ve uçmakta zorlanan kargayı iş yerine götüren Evren, hayvanı besleyerek, sağlığına kavuşmasını sağladı. Evren’in ilgisini gören karga iş yerinden ayrılmazken, Recep Evren tarafından kendisini bırakmayan kargaya 'Maşuk' ismi verildi.