BIST 11.190
DOLAR 42,57
EURO 49,63
ALTIN 5.724,93
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da kaybolan engelli çocuk bulundu

Bursa'da kaybolan engelli çocuk bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan engelli çocuk arama kurtarma ekiplerince arazide bulundu.

Abone ol

İnegöl ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Y.D'nin kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Gece saatlerinde süren arama çalışmalarına JAK ekipleriyle İHH, ANDA, İNDAK arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Bölgede geniş çaplı yürütülen arama çalışmalarına K9 arama köpeği timi de katıldı.

AFAD ekiplerince Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde fabrikaların arasında bulunan Y.D, rehabilitasyon merkezine getirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından Y.D, yatılı kaldığı rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Futbolda bahis' soruşturmasında 2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı ortaya çıktı
'Futbolda bahis' soruşturmasında 2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
İletişim Başkanlığından ‘Yenişehir’ iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığından ‘Yenişehir’ iddiasına yalanlama
Sergen Yalçın'dan korkutan sözler: Ciddi sakatlandı...
Sergen Yalçın'dan korkutan sözler: Ciddi sakatlandı...
Beşiktaş taraftarından yönetim ve Sergen Yalçın’a tepki
Beşiktaş taraftarından yönetim ve Sergen Yalçın’a tepki
İsrail ordusundan, Doğu Kudis'teki UNRWA merkezine baskın
İsrail ordusundan, Doğu Kudis'teki UNRWA merkezine baskın
Beşiktaş evinde kazanmayı unuttu
Beşiktaş evinde kazanmayı unuttu
Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu'nun ses kaydı ile ilgili karar
Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu'nun ses kaydı ile ilgili karar
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Maça devam edemedi
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Maça devam edemedi
Muğla'da iki motosiklet çarpıştı! Acı haber...
Muğla'da iki motosiklet çarpıştı! Acı haber...
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...