Bursa'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 6 yaralı var
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkiinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralıların da olduğu bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
111
Bursa- Ankara yolu Mezitler mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 N 7569 plakalı otomobil ters şeride girince, Sebahattin Cankurt yönetimindeki 34 FM 9026 ve Osman Murat Özbaş'ın kullandığı 16 KHD 36 plakalı otomobillerle çarpıştı.
211
Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 7 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı.
311
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
411