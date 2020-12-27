Bursa'da karısı tarafından oklavayla dövülen adam kolu ısırılıp sokağa atıldı
BURSA'da bu sefer erkek değil, kadın şiddeti... Kıskançlık krizi geçiren kadın, kocasını önce darp etti sonra sokağa attı... Öfkeli kadın, polis ve sağlık ekiplerine direndi, kapıyı yüzlerine vurdu...
Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözüyaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.’ye saldırdı. Zinnur B.’nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.’yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.
Polis ekiplerine direndi, kapıyı yüzlerine vurdu
Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.’yi karakola götürmek istedi.