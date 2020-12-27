Bursa'da karısı tarafından oklavayla dövülen adam kolu ısırılıp sokağa atıldı

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözüyaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.