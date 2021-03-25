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Bursa'da kaldırımda yürürken bir anda öldü! İşte o anlar

Demirören Haber Ajansı

HATAY'da kaldırımda yürürken aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki Mehmet Budak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde ellerinde poşetlerle kaldırımda yürüyen Mehmet Budak, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Yere yığılan Budak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Budak'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öte yandan, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Budak'ın yerde yatarken yanından geçen sırt çantalı bir öğrencinin paniğe kapılarak hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü.

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