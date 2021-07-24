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Bursa'da kahreden olay: Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarmak istedi öldü

Bursa'da kahreden olay: Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarmak istedi öldü

BURSA'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin yardımıyla 3 çocuk kurtarılırken talihsiz adamın yakınları sinir krizleri geçirdi.

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Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Hamza (35) ailesiyle Demirtaş Barajı'na pikniğe geldi. Bir süre sonra suda yüzmek için baraja giren çocuklar suda boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba Abdullah Hamza (35) 3 çocuğunu da kurtarmak için suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 3 çocukta sudan çıkartıldı.

Çocuklar sudan çıkartılırken Baba Abdullah Hamza (35) çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılsa da suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Su Altı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçları da olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen dalgıçlar Abdullah Hamza'nın (35) cansız bedenini sudan çıkardı. Hamza'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

"Çıkmasam bende gidecektim"
O sırada ailesiyle birlikte pikniğe gelen Şükrü Uçar, "Bağrışma seslerini duyunca hemen koştum, geldim. Kız vardı, kızı çektim aldım. Sonra genç bir çocuk vardı, onu da çektim aldım. Sonra bir kere daha daldım babalarını tuttum bileğinden, çırpınıyordu zaten öbür eliyle bileğimi bıraktı. Sonra bir daha daldım suyun altına doğru gitmişti zaten bende nefes kalmadı çıkmasam bende gidecektim" dedi.

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