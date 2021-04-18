BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
YEREL

Bursa'da kahraman yüzbaşı genç kızı tek hamlede kurtardı! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bunalıma giren genç kız, istinat duvarı üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerindeki herkes genç kızı ikna etmeye çalışırken, mesai bitimi eve gitmekte olan yüzbaşı genç kızı tek hamle ile kurtararak aşağıya indirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Işıklar Mahallesi Işıklar Asb. M.Y.O. karşısında meydana geldi. Bunalıma girerek yol kenarındaki istinat duvarına çıkan 18 yaşındaki bir genç kızı fark eden vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Işıklar Asb. M.Y.O.'da görevli Yüzbaşı Hakan Sönmez mesaisini bitirip eve gitmek için yola çıktığı sırada genç kızı fark etti.

Ekiplerin yanına giden Yüzbaşı Sönmez, jandarma olduğunu ve okulda önleyici kolluk hizmeti dersi verdiğini söyledi. Daha sonra elindeki poşeti yere bırakıp fark edilmeden genç kıza yaklaşan Sönmez, tek hamle ile genç kızı aşağıya çekip intihar etmesini önledi.

"Bizim için çok değerlisiniz"
Genç kızın olay yerine gelen annesini de sakinleştiren kahraman yüzbaşı, intihar etmek isteyen genç kızı, "Ben jandarmayım, her zaman sizin yanınızdayız. Bizim için çok değerlisiniz. Benim de kızlarım var. Müsaade et konuşalım, sana yardımcı olabilirim" diyerek sakinleştirdi. İkna olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tepsi Kebabı nasıl yapılır? İşte leziz tepsi kebabı tarifi!
Taksim'de kameralara yakalandı! Hem kendi dileniyor hem de çocuklarını dilendiriyor
Bedava patates izdihamı! Korona unutuldu adeta birbirlerini ezdiler
Doğu Perinçek'in şirketleri! Çin Uygur Türkleri iddiası çok konuşulacak
Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki Eren öldü korkunç kaza kamerada
Bakan Mustafa Varank, VLP temelli yerli Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Montrö Sözleşmesi tartışmaları hakkında 10 hukuksal cevap
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulme tepki gösterdi
Turgut Özal mezarı başında anıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal için Kur'an-ı Kerim okudu
Antalya'da balıkçılar yakaladı videoya çekti: Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım?
Yorumlar