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Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar ortalığı birbirine kattı

Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar ortalığı birbirine kattı

BURSA'da sahibinden kurtularak kaçan kurbanlık hayvanlar şehri birbirine katarak bazı kişilere zarar verdi.

Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar ortalığı birbirine kattı

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da sahibinin elinden kurtulan kurbanlık hayvanlar bulundukları şehri birbirine kattı.

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Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar ortalığı birbirine kattı

Bursa'da kesilmeye hazırlanan kurbanlık hayvanlar sahibinin elinden kaçarak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar ortalığı birbirine kattı

Bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı.

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Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar ortalığı birbirine kattı

Bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal kullanarak çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.
Kurban Bayramı nedeniyle alınan hayvanlar, sahiplerinin ellerinde kaçarak zor anlar yaşattı.

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