Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar ortalığı birbirine kattı
BURSA'da sahibinden kurtularak kaçan kurbanlık hayvanlar şehri birbirine katarak bazı kişilere zarar verdi.
Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da sahibinin elinden kurtulan kurbanlık hayvanlar bulundukları şehri birbirine kattı.
17
Bursa'da kesilmeye hazırlanan kurbanlık hayvanlar sahibinin elinden kaçarak vatandaşlara zor anlar yaşattı.
27
Bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı.
37
Bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal kullanarak çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.
Kurban Bayramı nedeniyle alınan hayvanlar, sahiplerinin ellerinde kaçarak zor anlar yaşattı.
47