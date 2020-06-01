Bursa'da intihar girişimini sosyal mesafe kuralını da yok sayarak izlediler
BURSA'da karton topladığı el arabasını zabıta ekipleri alınca 6 katlı iş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkışan Yasin B. (26), polisin 1 saatlik çalışmasıyla ikna edildi. Olayı gören mahalleli, iş merkezinin etrafında toplanıp sosyal mesafe kuralını da yok sayarak film izler gibi o anları izledi.
BURSA merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Darmstad Caddesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Yasin B.'nin el arabasını zabıta ekipleri aldı.
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Bunun üzerine zabıta ekibiyle tartışan Yasin B., el arabasını alamayınca Darmstad Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin teras katına çıktı.
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Kendisini atacağını söyleyen Yasin B.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken; itfaiye de Yasin B.'nin atlama ihtimaline karşı iş merkezinin altına branda açtı.
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