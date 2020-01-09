Bursa'da hırsızlar sele sebep oldu binlerce dönüm ve 2 bin boğa sular altında kaldı

Pompalar çalışmadı yağmur sele dönüştü

Ancak geçtiğimiz hafta Şahinköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şahin Pompa istasyonunun camını kırıp giren hırsızlar bakır kabloları çalmak için kesti. İstasyondaki elektrik panosunu da zarar veren hırsızlar otoyol köprü yapımı şantiyesindeki gece bekçisini farkedip kaçtı. Ancak zarar gören kablolar ve elektrik panosu sebebiyle tahliye pompaları bir daha çalışmadı.