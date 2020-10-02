Bursa'da Hasköy Göleti tamamen kurudu 3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını karşılıyordu

Bayrak, sözlerine şöyle devam etti: Göletimiz vardı ama şu an tamamen kurudu. Göletteki balıklar da tamamen öldü. Şu an zeytin ağaçlarını ilaçlamamız gerekiyor ama ilaçlamak için kullanabileceğimiz dahi su yok. Göletten Hasköy, Dedeköy ve Ülküköyü faydalanıyor."