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Bursa'da hasatı başladı kilosu 250 lira şifa deposu geçim kaynağı!

Bursa'da hasatı başladı kilosu 250 lira şifa deposu geçim kaynağı!

BURSA Ihlamur Ormanları'nda şifa deposu ıhlamurun hasatına başlandı. Oldukça meşakkatli toplanan ıhlamurun kilogramının bu yıl 250 lira civarında satılması bekleniyor.

Bursa'da hasatı başladı kilosu 250 lira şifa deposu geçim kaynağı!

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ihlamur Ormanları'nda sezon hasadı başladı. Şifa kaynağı olarak görülen ıhlamurun hasadı, bir ay boyunca devam edecek. İlçeye bağlı Bayramdere Mahallesi sakinleri, boyu 25-30 metreye ulaşan ıhlamur ağaçlarına çıkarak hasat yapıyor. 

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Bursa'da hasatı başladı kilosu 250 lira şifa deposu geçim kaynağı!

Toplanan ıhlamurlar temizlendikten sonra kurutulup satışa sunulacak. Geçen yıl 180 lira olan ıhlamurun kilogram fiyatının ise bu yıl 200-250 lira civarında olması bekleniyor.

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Bursa'da hasatı başladı kilosu 250 lira şifa deposu geçim kaynağı!

Ihlamurun bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanları burada, Marmara Denizi'nin kıyısında. Geçen yıla göre 10-15 günlük bir gecikme sonrası, ıhlamurların toplanmasına başlandı." dedi.

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Bursa'da hasatı başladı kilosu 250 lira şifa deposu geçim kaynağı!

"Önemli bir gelir kaynağı"
Özkan, "Hava muhalefeti ve yağışlar nedeniyle vatandaşlar, alçaklardan yükseklere doğru hasadı yapıyor. Traktörlerle, römorklarla ıhlamur toplamak için yüksek kesimlere gidiyorlar. Meşakkatli bir uğraş olan ıhlamur, bu yörede yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı." diye konuştu.

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