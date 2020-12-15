Bursa'da hareketli dakikalar! Polise hakaret etti, vurdu, kaçmaya çalıştı

İsmi Gamze S. olduğu öğrenilen kadın, polisten defalarca kez kaçmaya çalıştı. Ancak polis Gamze S.'nin kaçmasını engelledi. Polise mukavemet gösteren Gamze S., gözaltına alınmaya direnince olay yerine annesi olduğunu iddia eden kimliği belirsiz bir kişi geldi. Kimliği belirsiz kişi önce polis memurlarına hakaret etti. Öfkeli kadın Gamze S.'nin polis memuruna vurduğunu öğrenince bu kez de Gamze S.'ye saldırdı. Polis ekipleri, öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi.