Bursa'da hamile eşinin gözü önünde öldürülmüştü! Doğum günü için evden çıkmışlar
BURSA'da Alper Cin’in (24) hamile eşinin gözü önünde öldürüldüğü görüntüler dün ortaya çıkmıştı. 24 yaşında öldürülen gencin babası konuştu. Doğum günü için evden birlikte çıktıklarını ifade eden babanın ''Oğlum doğum günümde öldürüldü' deyişi içleri acıttı. Baba Cin, katil zanlılarının olaydan önce kahvehanede ‘Ayın 27’si onun doğum günü, onu doğum gününde vuracağım’ dediğini öne sürerek saldırının planlı olduğunu söyledi.
Saldırı olayı, geçen yıl 27 Ağustos günü, İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Atılgan (42) ve oğlu Kenan Atılgan (18), borç olarak verdikleri parayı almak için Ahmet Cin'in araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Baba-oğul ile Ahmet Cin arasında tartışma çıktı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'in de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda, Ahmet Cin, Alper Cin, Kerem Atılgan ve Kenan Atılgan ile esnaf Yaşar A., vurularak yaralandı. 5 yaralı, ihbarla gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hamile eşinin gözü önünde vurulmuştu: 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde vurulan Alper Cin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Kerem Atılgan ve oğlu Kenan Atılgan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Araç alışverişi nedeniyle anlaşmazlık varmış
Baba-oğul hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere konuşan Ahmet Cin, katil zanlıları ile arasında araç alışverişi nedeniyle anlaşmazlık olduğunu söyledi.