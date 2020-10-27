Bursa'da hamile eşinin gözü önünde öldürülmüştü! Doğum günü için evden çıkmışlar

Saldırı olayı, geçen yıl 27 Ağustos günü, İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Atılgan (42) ve oğlu Kenan Atılgan (18), borç olarak verdikleri parayı almak için Ahmet Cin'in araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Baba-oğul ile Ahmet Cin arasında tartışma çıktı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'in de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.