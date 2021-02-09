Bursa'da görenler Kemal Kılıçdaroğlu zannediyor! Aşçıyı ona benzetiyorlar

Yılmaz Özçelik, durumla alakalı şöyle konuştu: "Herkese ve tüm siyasetçilere olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na da saygı duyuyorum. Bolu'da doğdum ve 45 senedir Bursa'da aşçı olarak çalışıyorum."