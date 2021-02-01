Bursa'da genç kadın zor anlar yaşattı! Kimlik vermek istemedi yerlere yattı
BURSA'da kısıtlamada sokakta yakalanan kadın, polislere kimliğini vermek istemeyince olanlar oldu. Yerlere yatıp kendisine zarar vermeye başlayan kadın, polise zor anlar yaşattı. O anlar görüntülere böyle yansıdı:
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, gece saatlerinde sokakta yürüyen Yasemin T.(26)'nin durumundan şüphelenerek kimlik istedi.
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Kimliğini vermek istemeyen Yasemin T., polis ekiplerinin ikazlarına uymayarak sinir krizi geçirdi.
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Yasemin T.'nin zorluk çıkarması üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Yasemin T., yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına uymadı.
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