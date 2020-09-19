Bursa'da fuhuş için buluştuğu trans birey çıkınca çılgına döndü

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. M.S., sosyal medyadan tanıştığı B.Ş. ile fuhuş için anlaşıp evine gitti. M.S., burada B.Ş.’nin trans birey olduğunu fark edince tartışma çıktı.