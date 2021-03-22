Bursa'da firmalar sponsor oldu 45 yıllık hayalini son parasıyla satın aldı
SAMSUN'dan aldığı 45 yıllık otobüsle hayalini gerçekleştiren Esra Alkan hurda halde aracını Bursa'da yeniden ayaklandırdı.
İzmir'de yaşayan Esra Alkan, Samsun'dan satın aldığı 1976 model otobüsü Bursa'da bir firma aracılığıyla karavana çeviriyor. Gezme tutkusunu uzun yıllar sırt çantasıyla ve bisikletle seyahat ederek sürdüren Alkan, bu kez 44 bin liraya aldığı nostaljik otobüsü karavana dönüştürerek gezmenin hayalini kuruyor.
Bursa'daki karoser firmalarında ustalarla çalışan Alkan, otobüsün dönüşüm hikayesine ilişkin çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayımlıyor.
Yaz aylarında karavana dönüşümü tamamlanacak otobüste direksiyon sallamayı heyecanla bekleyen Alkan, otobüste çeşitli etkinlikler de yapmayı planlıyor.
Alkan, İzmir'de yaşadığını, 5 yıldır bir kahve dükkanının sahibi olduğunu söyledi.