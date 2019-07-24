Bursa'da Fetullah Gülen için yaptırılan malikane! Tartışmalı kararda flaş gelişme!
Bursa'da terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen için yaptırılan malikanede mahkemeden tartışmalı bir karar çıkmıştı. Kararda Gülen için 17 dönüm araziye yaptırılan malikanenin FETÖ soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sami Şentürk'e iadesi vardı. İşte bu karara savcılık itiraz etti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu Fetullah Gülen için Bursa'da yaptırılan malikanenin, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sami Şentürk'e iadesi kararı tepki çekmiş tartışmalara neden olmuştu. İşte milyonlarca liraya yapılan süper lüks malikaneyle ile ilgili ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının aralarında bulunduğu 60 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği karara, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile sanıkların avukatları itiraz etti. Kararı inceleyen Bölge 2. Ceza Dairesi, malikanenin hazineye iade edilip edilmemesi ve dosyanın incelenmesi için davanın yeniden görülmesine karar verdi.
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 60 kişinin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak' suçlamasıyla haklarında 10 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle yargılandığı dava, geçtiğimiz yıl Aralık ayında karara bağlandı.
Soruşturma kapsamında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'a örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'ne, örgüt lideri Fetullah Gülen için 17 dönümlük araziye yaptırılan lüks malikanenin sahibi iş insanı Sami Şentürk, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.